Vela. Campionato Invernale West Liguria: conto alla rovescia per la terza tappa in programma a Sanremo

Ultimi giorni prima dell’avvio della terza tappa del 36° Campionato Invernale West Liguria, 'Inverno in Regata', che inizia nel week end dell’11/12 Gennaio 2020.

La terza tappa proseguirà e terminerà con un altro appuntamento, il 25 e 26 Gennaio. Domenica 26 Gennaio, al termine della regata, avrà luogo la cerimonia di premiazione dell'Inverno.

Agguerritissima la lotta per la vittoria tra gli Swan 45, Ange Trasparent II di Valter Pizzoli e “Tengher” di Alberto Magnani, l’Italia Yachts 9.98, “Sarchiapone” di Gianluigi Dubbini ed il Canard 41, Aurora di Paolo Bonomo e Roberto Bruno, già posizionati nei primi posti assoluti della classifica generale della seconda tappa del West Liguria, l’Autunno in Regata.

Dopo il completamento del 'Inverno in Regata' i partecipanti avranno poco meno di un mese per riposarsi ma anche per affilare le armi in vista dell’ultimo confronto valido per la classifica generale del West Liguria, ossia il 'Festival della Vela', in calendario in un solo week end, quello del 15 e 16 febbraio 2020, ed ultima tappa della lunga e fortunata rassegna che anima le acque di Sanremo e del Ponente durante la lunga stagione invernale