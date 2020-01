Il tennista sanremese Gianluca Mager in azione

Inizio di nuovo anno in salita per il tennista sanremese Gianluca Mager, eliminato nelle qualificazioni all'ATP di Doha.

Sul cemento asiatico la racchetta matuziana, allenata da Matteo Civarolo del Tennis Sanremo, cede in due set contro lo spagnolo Davidovich Fokina per 3/6 2/6.

Mager si sta preparando in vista delle qualificazioni per il tabellone principale dell'Autralian Open, il primo Grande Slam stagionale.