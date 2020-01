Tennis Tavolo: al via i campionati di serie D1 e D2 per l'Arma Taggia, una vittoria ed una sconfitta

Nel primo incontro della stagione, alla Palestra Pastonchi ad Arma di Taggia, gli atleti del TT Arma Taggia hanno incrociato le racchette con il GSTT Vallecrosia. Quest’anno la nuova formula di gioco denominata “Mini Swaytling” prevede, oltre i normali incontri singoli, anche un incontro iniziale di doppio, rendendo il tutto ancora più divertente, sia dal punto di vista del gioco che delle strategie.

Per la Serie D1 i giocatori scesi in campo per il TT Arma di Taggia sono stati: Ulisse Ballestin, Gianpaolo Benini, Marco Brignolo e Massimo Triberti. Per il doppio di la coppia Ballestin-Triberti ha perso da Giusta-Bellan; si prosegue quindi con gli incontri singoli, dove arrivano i primi punti: Triberti batte Ventura per 3-1, poi Ballestin vince su Bellan per 3-0 incamerando un altro punto; poi è la volta di Benini che perde per 1-3 contro l’esperto Giusta, quest’ultimo in forma davvero smagliante. Quindi nuovamente Ballestin, che batte Ventura (3-0), poi Brignolo che gioca una stupenda partita contro Giusta sfiorando la vittoria di un soffio, il punteggio si ferma sul 3-2 in favore di dell’avversario, e infine, sul pareggio parziale delle due squadre, Benini chiude in bellezza, vincendo un bel match su Bellan per 3-2. Il punteggio finale vede gli armesi prevalere per 4-3.

Per la Serie D2 la squadra era formata dalle nuove leve Maurizio Anzelmo, Jacopo Di Giovanni e dal nostro DS Mario Manfrin. Il doppio viene giocato da Manfrin e Di Giovanni, che devono cedere il passo alla coppia avversaria Adimari-De Nicola. I singoli vedono Anzelmo contro Clerici, dove quest’ultimo di impone sul nostro con un perentorio 3-0, poi e la volta di Di Giovanni che si batte contro De Nicola, non riuscendo a segnare il punto (3-1 De Nicola), e Manfrin-Commendatore, dove il nostro DS manca davvero di poco la vittoria in un bel match combattuto fino alla fine, la partita termina per 3-2 in favore di Commendatore. Nel quarto singolo Di Giovanni gioca contro Clerici, e riesce ad imporsi sull’avversario con un deciso 3-0, e portando a casa quello che sara’ l’unico punto; si prosegue con Anzelmo che perde contro Commendatore per 3-0; infine l’ultimo match della giornata vede Manfrin contro Adimari, partita terminata per 3-1 in favore dell’avversario.

Appuntamento fra 7 giorni per la seconda giornata di campionato.