Calcio, Promozione. Taggia solo al comando: l'importanza di aggiudicarsi gli scontri diretti

La sconfitta nel recupero patita contro il Legino non ha di certo intaccato il giudizio sul girone di andata del Taggia. I giallorossi infatti, con una gara ancora da recuperare, possono vantare una lunghezza di distanza sul tandem Sestrese - Varazze.

Al momento, la differenza con le due dirette inseguitrici non sta tanto nel ritmo, scandito da dieci successi, tre pareggi e una vittoria, visto che anche i genovesi e i savonesi hanno fatto registrare un andamento che ha di fatto estromesso qualsiasi altra squadra dal club delle aspiranti al primo posto, ma nell'essere stati in grado di fare bottino pieno in entrambi i big match.

Contro il Varazze, è arrivato un netto 3 a 0, grazie alle marcature di Gallo, Minghinelli e Ravancoli, mentre è bastata una marcatura dello stesso Ravancoli per regolare la corazzata Sestrese. Numeri alla mano, quindi, la differenza è stata proprio segnata dai punti realizzati in queste partite.