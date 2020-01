Calcio, Seconda Categoria. I pronostici di mister Simone Rattalino del Borgio Verezzi sulla prossima giornata

Ecco la "schedina" dell'allenatore dei savonesi.

Borgio Verezzi-Atletico Argentina 1 X 2

Affrontiamo una squadra costruita per vincere il campionato e con un reparto offensivo di categoria superiore. Cercheremo di sfruttare le nostre qualità e sono sicuro che si assisterà a un bellissimo incontro.

Carlin's Boys B-Riva Ligure 1

La Carlin's in casa è un avversario molto ostico da affrontare e ben allenato. Il Riva ad ora è indecifrabile e altalenante nei risultati

Cervo-Villanovese 1

Cervo assemblato in ritardo ma squadra da prime posizioni e con individualità importanti, non credo lascino punti per strada. Anche se la Villanovese di quest'anno è una compagine quadrata e temibile

Oneglia-Academy Albissola 1

Il mio amico Gianni Bella ha creato un gruppo molto affiatato e che gioca un bel calcio, Albissola squadra molto fisica e pericolosa sulle palle inattive, ma risultato abbastanza scontato

San Bartolomeo-San Filippo 2

Match senza storia dato che la San Filippo può contare su giocatori importantissimi per la categoria. L'unica difficoltà per i giallorossi potrebbe essere il campo dei padroni di casa: un terreno sul quale è davvero difficile giocare

Santo Stefano-Virtus Sanremo 1 X

Il Santo Stefano è una squadra con valori individuali davvero elevati e che ha bisogno di continuità di prestazioni e risultati. Virtus sempre temibile soprattutto nel reparto offensivo