Pallamano femminile: la Riviera Handball Imperia vince anche a Monaco e si conferma prima in classifica

Si è giocato sabato scorso a Monaco il recupero della sesta giornata prevista il primo dicembre e rinviata per allerta meteo. Alla palestra dell’Espace Saint Antoine le imperiesi si impongono con autorità per 34-25 confermando il primo posto in classifica e con 2 giornate d’anticipano si qualificano per la poule Exellence che a fine campionato decreterà la squadra campione dipartimentale.

“Non potevo festeggiare meglio il mio diciottesimo compleanno - ha detto il capitano Alessia Amoretti - malgrado le numerose assenze per infortunio siamo riuscite a fare una buona prestazione. Personalmente credo di aver fatto la mia miglior partita della stagione segnando anche 7 reti cosa che non mi era mai riuscita”.

Oltre ad Alessia Amoretti la formazione comprende anche la portiera Silvia Monaco, Marika Galdini, Giorgia Penno, Sara Atzori, Erika Orsi, Chiara Giordano e Giulia Repetto.