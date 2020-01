Arti marziali. Il Judo Club Ventimiglia aderisce al progetto 'Sport di tutti'

Lo Judo Club Ventimiglia partecipa al PROGETTO #SPORTDITUTTI un progetto sportivo, sociale ed educativo, promosso da Sport e Salute – CONI e in collaborazione con la FIJLKAM, grazie al quale numerosi bambini e ragazzi, dai 5 ai 18 anni, potranno fare gratuitamente sport.

#SPORTDITUTTI è un programma di accesso gratuito allo Sport che mira ad abbattere le BARRIERE ECONOMICHE e a favorire la partecipazione di tutti all’attività sportiva.

Lo Judo Club Ventimiglia – unica Associazione Sportiva partecipante nel Comune di Ventimiglia - ha aderito con entusiasmo all’iniziativa, in linea con la propria filosofia sull’importanza di acquisire sani e corretti stili di vita fin dalla giovane età. Lo staff tecnico con la presenza di laureati in Scienze Motorie, con la consueta competenza, è pronto ad accogliere i giovani e ad aiutarli a crescere bene dal punto di vista psicologico, motorio, emotivo e relazionale tramite la diffusione dei valori educativi dello Sport e dello Judo in particolare.

Per circa 5 mesi i ragazzi e le ragazze potranno partecipare gratuitamente ai nostri corsi di avviamento allo sport e ai corsi di judo maschile e femminile.

Il Progetto #SPORTDITUTTI, per la corrente stagione sportiva, avrà la durata di 20 settimane da gennaio a giugno 2020, secondo un programma di attività diversificato per fasce d’età:

· dai 5 agli 8 anni: attività motoria di base;

· dai 9 ai 14 anni: attività polivalente, pre-sportiva e attività sportiva;

· dai 15 ai 18 anni: attività sportiva.

o Con l’iscrizione al Progetto tutti i partecipanti avranno anche la copertura assicurativa per infortuni e il tesseramento alla FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) per il 2020.

o È necessario presentare un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva in corso di validità, a partire dai 6 anni di età.

Lo Judo Club Ventimiglia mette a disposizione in totale 15 posti:

5 per la fascia d’età tra i 5 e gli 8 anni,

8 per la fascia d’età tra i 9 e i 14 anni,

2 per la fascia d’età tra i 15 e i 18 anni.

Le famiglie interessate potranno presentare la propria domanda di iscrizionesulla piattaforma online sul sito www.sportditutti.it oppure compilarla presso lo Judo Club Ventimiglia.

Le adesioni rimarranno aperte solo fino al 31 Gennaio 2020, quindi occorre affrettarsi.