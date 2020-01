Calcio, Promozione. Camporosso, scatta un nuovo campionato. Walter Orlando indica la strada: "Dobbiamo resettare tutta la prima parte di stagione. La Loanesi? Vogliamo fare risultato"

Scatta domenica per il Camporosso un girone di ritorno che dovrà, per tanti versi, essere differente da quello di andata.

Il primo avversario della squadra di Luci sarà la Loanesi fanalino di coda e per i rossoblu sarà obbligatorio portare a casa l'intera posta in palio per partire con il piede giusta nella seconda parte di stagione e di questo ne è consapevole il centrocampista Walter Orlando.

Walter, domenica inizia per voi un altro campionato: quando vale la partita con la Loanesi? "Da domenica inizia un'altro campionato, dobbiamo resettare tutta la prima parte di stagione. Abbiamo il dovere di portare punti a casa e la nostra intenzione è quella di fare risultato pieno".

Quanto credete nello spogliatoio alla salvezza? "Sapevamo che sarebbe stata dura quest'anno, ma non impossibile e non abbiamo mai smesso di crederci".

Sei uno dei più esperti della rosa: cosa ti senti di consigliare in questo delicato momento ai più giovani? "I giovani devono stare tranquilli, seguire i consigli di quelli più esperti e lavorare in settimana con la massima tranquillità. Le responsabilità è giusto che ce le prendiamo noi più "anziani".

Come valuti la tua stagione? "Fino ad ora ho disputato una stagione direi sufficiente a livello personale, anche se qualche acciacco fisico mi ha fatto stare ai box. Personalmente sono soddisfatto, ma io come tutta la squadra abbiamo il dovere di fare qualcosa in più per raggiungere la salvezza,almeno i play out".