Calcio, Promozione. Taggia, Paolo Tarantola pronto al rientro: "Dopo la sconfitta contro il Legino ripartiamo dal nostro gruppo"

Il Taggia ha iniziato l'anno nuovo in salita con la sconfitta subìta sul campo del Legino, nel recupero di campionato.

I giallorossi sono pronti a ripartire dalla sfida di domenica prossima tra le mura amiche contro l'Arenzano, un match che apre il girone di ritorno dei giallorossi e che riserva molte insidie.

Per l'occasione mister Siciliano recupererà Paolo Tarantola, ferma da qualche partita per un infortunio e pronto a rientrare: "Dopo la sconfitta contro il Legino dobbiamo ripartire ricominciando a sudare e lavorare per riprendere nella stessa maniera in cui avevamo cominciato. Siamo consapevoli che più si andrà avanti e più sarà difficile, ma si riparte dal gruppo che è stata la nostra marcia in più fino ad ora".

"L'obiettivo stagionale è migliorare il piazzamento dell’anno scorso con un piazzamento play off. Siamo consapevoli che ci siano squadre più attrezzate di noi - sottolinea il centrocampista - ma come si dice “l’appetito vien mangiando” e ragioniamo partita dopo partita senza guardare troppo avanti".

Tarantola a livello personale è soddisfatto: "A livello personale sto bene, sento la fiducia del mister e dei compagni di squadra ma posso fare meglio. Si può sempre fare di più".

L'attaccante centrale sul mercato non è arrivato, ma il centrocampista elogia i suoi compagni di squadra: "Penso che il mister e la società, insieme al direttore sportivo, abbiano fatto le loro valutazioni e siano arrivati alla giusta conclusione che questo gruppo aveva trovato la giusta sintonia e spesso la forza del gruppo è più importante del “nome” da inserire. Ho sentito parlare tanto di un innesto in attacco durante il mercato ma la realtà è che i nostri giocatori offensivi stanno facendo un lavoro straordinario del quale siamo tutti soddisfatti. Remiamo tutti dalla stessa parte e questa è la cosa fondamentale".