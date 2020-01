Calcio, Serie D. Verso Fezzanese-Sanremese: continua la preparazione dei biancoazzurri in vista della tappa in terra spezzina

Dopo la sconfitta contro la Caronnese, la Sanremese non può sbagliare sul campo della Fezzanese

Continua la preparazione della Sanremese in vista della gara con la Fezzanese, con il match, valido per la seconda giornata di ritorno, si disputerà domenica pomeriggio allo stadio 'Miro Luperi' di Sarzana, con inizio alle ore 15.

Ieri pomeriggio i biancoazzurri hanno disputato un’amichevole in famiglia sul prato del 'Comunale'. Nel primo tempo di 40 minuti è stato utilizzato il terreno di gioco per intero, mentre la seconda frazione di 35 minuti circa si è svolta in una sola metà campo.

Per tenere tutti sulla corda, mister Nicola Ascoli ha fatto ruotare gli elementi a sua disposizione, ad eccezione dei lungodegenti Pici e Lo Bosco che proseguono le rispettive terapie. Al test hanno assistito anche il Direttore Generale Pino Fava e Marco Del Gratta.

Al termine del proficuo allenamento Ascoli si è soffermato con alcuni elementi della rosa per effettuare esercizi specifici.

La Sanremese si ritroverà anche oggi pomeriggio al 'Comunale' per la classica sgambatura del venerdì.