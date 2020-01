Calcio. Imperia, il programma del settore giovanile per un fine settimana intenso

Dopo l'entusiasmante week-end che ha visto tutte le categorie del settore giovanile nero azzurro imporsi sui rispettivi impegni 11 e 12 gennaio riprenderanno le partite per tutti i ragazzi.



Classifica capocannoniere ASD Imperia:

Prima Squadra: 9 Capra, 4 Sassari, 3 Donaggio, 3 Minasso, 3 Sancinito, 2 Giglio, 2 Risso, 1 Ambrosini, 1 Fazio, 1 Ferrara, 1 Martelli, 1 Pellegrino



Juniores Eccellenza - Prov.: 6 Pellegrino, 5 Aicardi, 4 Nastasi, 3 Manitto, 3 Zanchi, 3 Zeka, 2 La Porta 1 Correale, 1 Sasso, 1 Suarez, 1 Poletti, 1 Macaluso



Under 17: 4 Laze, 4 Tallone, 4 Lanteri, 3 Cosentino, 2 Derjai 1 Ansaldi, 1 Balbusso



Under 16: 5 Ardissone, 3 Comiotto, 3 Fatnassi, 2 Nichele, 2 Taliercio, 1 Giudice, 1 Ascheri, Bottino 1, Sasso 1, 1 Di Pietro, 1 Trucchi, 1 Capriotti



Under 15: 5 Ardissone, 4 Dedja, 4 Zambruno, 4 Giudice, 1 Borri, 1 Casella, 1 Matani, 1 Di Fabio, 1 Parelli, 1 Arigo, 1 Taliercio



Under 14 A-B: 9 Youssef, 8 Nichele, 5 Multari, 3 Macaluso, 3 Bottino 2 Dedja, 2 Tahiri, 2 Iapichino, 2 Sasso, 2 Trucchi, 1 Rosa, 1 Di Pietro, 1 Caprera



Guidano, al primo posto, la classifica dei capocannonieri della società nero azzurra Capra (P.S.) e Youssef (U14) entrambi con nove reti realizzate nei rispettivi campionati, segue al secondo posto Nichele (U14) con 8 reti, al terzo posto Pellegrino (J.E.) con 7 reti, sommando la rete realizzata in prima squadra e le sei con la Juniores.

(la classifica è aggiornata dal mese di novembre ad oggi pertanto sarà sicuramente soggetta a modifiche e aggiornamento)



Di seguito tutti gli impegni e i convocati:



Juniores Eccellenza

Ceriale - Imperia 11 ore 15:00

campo "F. Merlo" Ceriale

Convocati: Cacciò, Pallini, De Matteis, Negro, Mutti, Correale, Pellegrino, Giglio, Carnabuci, Poletti, Lo Sicco, Zeka, Zanchi, Berisha, Lanteri, Nastasi

Allenatore - Massimiliano Casella



Juniores Prov. 2° liv.

Imperia - Veloce 11 ore 16:30

campo "Prof. Aicardi" Pontedassio

Convocati: Comiotto, Dallocchio, Di Cianni, Pastorino, Sasso, Suarez, Ercole, Somà, Lamnica, Marassi, La Porta, Aicardi, Giorgini, De Luca, Cosentino

Allenatore - Roberto Manitto



Allievi U17

Imperia - Ventimiglia 12 ore 10:30

campo "F.Salvo" Piani di Imperia

Convocati: Balbusso A., Balbusso D., Baudo, Cosentino, Derjai, Di Leo, Fatnassi M., Giorgini, Lanteri, Laze, Meda, Menaour, Morchio, Siffredi, Tallone, Traverso

Allenatore - Maurizio Tirone



Allievi U16

Sanremese - Imperia 12 ore 10:30

campo "Pian di Poma" Sanremo

Convocati: Oltij, Coccalotto, Amoretti, Llesmi, Parascosso, Turan, Guerra, Morchio, Parrelli, Zambruno, Giudice, Fatnassi, Comiotto, Foraci, Zandonella, Ardissone, Di Fabio, Gerbore

Allenatore - Modestino Feliciello, Andrea Moraglia



Giovanissimi U15

Andora - Imperia 11 ore 15:30

campo "M. Polo" Andora

Convocati: La Porta, Malaj, Amoretti, Ascheri, Capriotti, Dani, Papone, Taliercio, Dedej, Di Fabio, Giudice, Guastamacchia, Matani, Nastasi, Tauro, Zambruno, Ardissone, Dedja

Allenatore - Tiziano Monterosso



Giovanissimi U14

Albisola - Imperia 11 ore 15:30

campo "Faraggiana" Albisola

Convocati: Bruno, D'Aniello, Di Pietro, Macaluso, Morini, Nichele, Robotti, Rosa, Rovere, Sabir, Sasso, Torrielli, Trucchi

Allenatore - Daniele Olivieri



Giovanissimi U14 sq. B

Imperia - Olimpic 11 ore 16:30

campo "F.Salvo" Piani di Imperia

Convocati: Di Leo, Fanzone, Badino, Dellamonica, Coscia, Mandri, Iapichino, Tahiri, Trucco, Bottino, Ansaldi, Ardoino, Alberti, Macrì, El Khattat, Gjiza

Allenatore - Simone Ordano