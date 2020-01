Calcio, Promozione. Camporosso, vietato sbagliare con la Loanesi. Luci alla vigilia: "Andiamo avanti per la nostra strada. Pronti a fare una partita importante"

PROMOZIONE: ASPETTANDO... LOANESI-CAMPOROSSO

Partita cruciale quella di domani pomeriggio tra Loanesi e Camporosso, una tappa fondamentale soprattutto per gli ospiti che non possono sbagliare.

In casa rossoblu, sponda imperiese, d analizzare una sfida che ha il sapore dello spareggio salvezza è mister Carmelo Luci: "Ci siamo allenati bene come sempre - sottolinea il tecnico - e sono fiducioso per domani. Le nostre ultime prestazioni della mia squadra contro Praese, Bragno e Sestrese sono state positive, anche se contro i genovesi il risultato largo non è stato veritiero. Andiamo avanti per la nostra strada, siamo sereni e tranquilli per andare a fare una partita importante".

Per la sfida contro la Loanesi il tecnico Luci dovrà fare a meno degli squalificati Piana e Zito. Il resto della rosa è a disposizione.