Calcio, Eccellenza. Il girone di ritorno fa ripartire la caccia al Sestri Levante capolista: Imperia-Pietra Ligure e Campomorone-Albenga possono dire molto

Il campionato di Eccellenza apre il girone di ritorno con la grande caccia alla capolista di un raggruppamento sempre più che interessante: analizziamo le sfide della giornata numero 16 che potrete seguire dalle ore 15 su Rivierasport.it e Svsport.it

La capolista Sestri Levante apre la seconda parte di stagione in casa contro l'Alassio FC, una partita facile sulla carta per i corsari ma da non sottovalutare vista la voglia di salvezza dei gialloneri.

Imperia e Albenga dovranno cercare di tenere il ritmo e non staccarsi dalla testa della classifica: i neroazzurri ospitano il Pietra Ligure in un derby ponentina a due facce, mentre i bianconeri sono di scena in terra genovese contro la sorpresa Campomorone Sant'Olcese, reduce da una serie di vittorie.

La Cairese vuole continuare la salita in classifica, ma contro un Ospedaletti decimato non sarà facile. Sfida salvezza molto importante per il Finale, in scena sul campo del Rapallo/Rivarolese per confermare i progressi. Chiudono questa giornata di campionato i match in salsa genovese di Athletic Club Liberi, Busalla e Molassana che ospitano Genova Calcio, Rivasamba e Angelo Baiardo.