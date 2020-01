Calcio, Prima Categoria, 12a giornata. Speranza Savona-Pontelungo big-match. L'Altarese non vuole fermarsi

Il campionato di Prima Categoria mette sul piatto una giornata numero 12 tutta da seguire e con scontro diretti importanti per l'alta classifica: Live score su Rivierasport.it e Svsport.it dalle ore 14.30.

Il match clou di giornata è quello tra il Pontelungo capolista e lo Speranza Savona prima inseguitrice. I granata hanno l'occasione di aumentare i quattro punti di vantaggio sui rossoverdi nello scontro diretto.

L'Altarese vuole continuare a sognare e sfida in casa l'Aurora. Nelle zone alte della classifica occasione importante per il Soccer Borghetto che ospita il Don Bosco Valle Intemelia. La Baia Alassio vuole rientrare in zona playoff, ma dovrà superare in casa il Quiliano&Valleggia.

Turno interno per il Millesimo che ospita il Letimbro, mentre chiudono questo turno di campionato le sfide esterne di Borghetto e Olimpia Carcarese contro Area Calcio Andora e Olimpia Carcarese.