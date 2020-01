Calcio, Promozione. Dianese&Golfo, il Serra Riccò ferma i giallorossoblu, la nota positiva è Mattia Castelein: "Ripartiamo dal primo tempo. Importante per me essere tornato terzino"

La Dianese&Golfo esce sconfitta dalla trasferta in terra genovese contro il Serra Riccò, un 3-1 che fa iniziare in salita il 2019 ai giallorossoblu di mister Colavito.

La nota positiva di giornata è il giovane sterno sinistro basso Mattia Castelein, arrivato in prestito dalla Sanremese, e autore della rete giallorossoblu contro i genovesi: "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, ma purtroppo il calcio è così e al primo tentativo in porta sono riusciti a passare in vantaggio loro. Dobbiamo ripartire dal buon primo tempo fatto oggi, cercando di essere più cattivi sotto porta".

Castelein si sta esprimendo al massimo nel ruolo di terzino sinistro: "Sono nato terzino, poi negli ultimi quattro anni ho sempre fatto il difensore centrale. Ora sono felice di essere tornato nel mio ruolo iniziale".