Calcio, Promozione. Il clou della 16a giornata è Taggia-Arenzano. Varazze e Sestrese, sfida a Celle Ligure e Legino

Il campionato di Promozione riparte con una giornata numero 16 tutta da seguire dalle ore ore 15, nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it

Le prime della della classe sono racchiuse in un punto. La capolista Taggia sente il fiato sul collo delle inseguitrici e in casa contro l'Arenzano non può sbagliare se vuole restare davanti a tutti. Varazze e Sestrese rispondono con sfide insidiose: neroazzurri e verdestallati sui campi di Celle Ligure e Legino.

La Dianese&Golfo è di scena sul campo del Serra Riccò per confermarsi in zona play-off, mentre il Bragno sempre in trasferta con la Praese non vuole perdere la scia degli spareggi.

Il turno di campionato si arricchisce con la sfida tra Ventimiglia e Ceriale, mentre tra Loanesi e Camporosso ci sono in palio punti pesanti in chiave salvezza. Chiude questa giornata di campionato il match tra Via dell'Acciaio e Veloce Savona.