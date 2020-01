Calcio, Promozione. Dianese&Golfo, stop sul campo del Serra Riccò: ai giallorossoblu non basta Castelein

PROMOZIONE - 16^GIORNATA -

SERRA RICCO'-DIANESE&GOLFO 3-1

Reti: 35'Boccardo (S) 51'Castelein (D) 60'Draghici (S) 93'Garrè (S)

Serra Riccò (4-3-3): Belloro; Guidetti, Burdo, Zanovelli (46'Perdelli), Boccardo; G. Re, Matarozzo, Tassone (46'Ennaouy); Rizzo, Lobascio, Draghici. A disposizione (Cacciabue, Perdelli, Ennaouy, Massa, Garrè, Bricchi, Ottolini). Allenatore: Arecco

Dianese&Golfo (4-2-3-1): Meda; Falzone, Laera, Lufi, Castelein; Corio (52'Fatnassi), Garibbo; Martini, Casassa, Mehmetaj; Dominici. A disposizione (Bortolini, Abbatemarco, Chariq, Tahiri, Mrahi, Fatnassi). Allenatore: Colavito

La Dianese&Golfo rallenta la marcia in zona playoff, cadendo per 3-1 in terra genovese sul campo del Serra Riccò.

93' GOOOOOOL! Il Serra Riccò la chiude con Garrè

60' GOOOOOOOL! Il Serra Riccò torna in vantaggio sulla Dianese&Golfo, grazie alla rete di Draghici

51' GOOOOOOOL! Pareggio della Dianese&Golfo con il giovane Castelein

35' GOOOOOOOL! Serra Riccò in vantaggio con Boccardo sulla Dianese&Golfo: il terzino sbuca sugli sviluppi di un calcio d'angolo