Calcio, Promozione. Taggia, super reazione nella ripresa e Arenzano ribaltato. Siciliano: "Ma l'atteggiamento in alcuni episodi non mi piace"

Forse c'è voluta scossa negli spogliatoi, ma c'è da dire che nel secondo tempo il Taggia si è trasformato e si è regalato tre punti fondamentali contro l'Arenzano per restare in testa davanti a Varazze e Sestrese.

Nel post partita, in casa giallorossa, mister Simone Siciliano analizza la vittoria anche se tra primo e secondo tempo si è fatto sicuramente sentire: "Meglio che non dico quello che ho detto - dichiara a fine match il tecnico - ma per come si era messa la partita sono soddisfatto della prestazione, ma la facciamo sempre. E' l'atteggiamento in alcuni episodi che non mi piace".