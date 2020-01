Calcio, Promozione. Ventimiglia, il Ceriale sbanca il 'Morel' con un tris

PROMOZIONE - 16^GIORNATA -

VENTIMIGLIA-CERIALE 1-3

Reti: 24'Donà (C) 30'Sfinjari (C) 51'Scappatura (V) 78'Insolito (C)

Ventimiglia (4-2-3-1): Scognamiglio; Gallo, Peirano, Serra, Addiego; Musumarra, Oliveri; A. Rea, Ventre, Scappatura; Trotti. A disposizione (Zunino, Bestagno, Sparma, Falone, Micu, Serpe, Calcopietro, Scortichini, Morscio). Allenatore: Luccisano

Ceriale (4-3-3): Scola; Donà, Fantoni, Radoini, Prudente; Setti, Bonifazio, Antonelli; Insolito, Caredda, Sfinjari. A disposizione (Ebe, Masha, Bertolaso, Gervasi, Bellinghieri, Ricotta, Naoui, Cutuli). Allenatore: Biolzi

Colpo esterno del Ceriale che sbanca il campo del Ventimiglia con un perentorio 1-3.

Gli ospiti passano in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete di Donà e chiudono la pratica con il sigillo di Sfinjari. Nella ripresa il Ventimiglia la riapre con Scappatura, ma è Insolito a chiudere i giochi.

78' GOOOOOOOL! Insolito triplica per il Ceriale

51' GOOOOOOOL! Il Ventimiglia la riapre con Scappatura

30' GOOOOOOOL! Ancora Ceriale in rete con Sfinjari:uno-due micidiale dei biancoblu sul Ventimiglia

24' GOOOOOOL! Donà porta in vantaggio il Ceriale