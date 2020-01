Calcio, Seconda Categoria A, 11a giornata. Si chiude il girone di andata: volata tra Oneglia e Atletico Argentina per il titolo d'inverno

Il campionato di Seconda Categoria targato Girone A chiude la prima partite di stagione con il girone di andata: analizziamo al giornata numero 11 che potrete seguire dalle ore 14.30 nel Live Score su Rivierasport.it e Svsport.it

Il girone di andata si chiude con il testa a testa emozionante per il titolo d'inverno tra Oneglia Calcio e Atletico Argentina: la squadra di Bella ospita l'Academy Albissola, mentre quella di Maiano sarà impegnata sul campo del Borgio Verezzi.

Il Cervo FC vuole mantenere il terzo posto in classifica, con i gialloneri impegnati in casa contro la Villanovese. Il San Filippo Neri risponde sul campo del San Bartolomeo Cervo. Trasferta insidiosa per la Virtus Sanremo che sfida il Santo Stefano.