Calcio, Seconda Categoria A. Atletico Argentina, il titolo d'inverno è realtà. Lorenzo Vecchiotti: "Felici e soddisfatti ma non abbiamo ancora vinto niente"

Lorenzo Vecchiotti, in rete per l'Atletico Argentina sul campo del Borgio Verezzi

L'Atletico Argentina taglia il traguardo del titolo d'inverno, un primo obiettivo messo in bottino dalla compagine rossonera.

La squadra di mister Maiano sbanca nel finale il campo del Borgio Verezzi e approfitta dell'1-1 interno dell'Oneglia bloccata dall'Academy Albissola.

Tra i protagonisti del match Lorenzo Vecchiotti, autore della prima rete della capolista di Seconda Categoria che subito il fischio finale ci ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

"Siamo felici e soddisfatti ma sappiamo che ancora non abbiamo vinto niente - sottolinea l'attaccante rossonero - ancora c'è tutto il girone di ritorno e non dobbiamo lasciare niente per strada".

Vecchiotti chiude con una dedica speciale: "La rete è dedicata alla mia ragazza".