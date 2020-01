Calcio, Serie D. Sanremese, c'è l'ostacolo Fezzanese da superare per restare in scia alle prime della classe (ore 15)

La Sanremese non può sbagliare e nella tappa già diventata fondamentale per non perdere terreno dalle prime due della classe, i biancoazzurri devono tornare a casa con l'intera posta in palio.

In terra spezzina (calcio d'inizio, ore 15) non sarà però facile superare una Fezzanese che nelle ultime ore si è rinforzata con un doppio innesto. Il tecnico Ascoli avrà la rosa a disposizione, ma resteranno ancora fermi ai box il terzino sinistro Pici e l'attaccante Lo Bosco. Possibile che il tecnico dia un'occasione in avanti a De Julis, che contro la Caronnese ha dato vivacità all'attacco.

Questo il probabile undici in campo nel 4-2-3-1: Caruso in porta; Maggi, Bregliano, Gagliardini, Gerace in difesa; Taddei e Likashiu in mezzo al campo; Demontis, Spinosa e Scalzi a sostegno di De Julis in attacco.

Potrete seguire la sfida tra Fezzanese e Sanremese nella web cronaca Live su Rivierasport.it