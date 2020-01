Imperia: la troupe di 'Striscia la Notizia' al 'Nino Ciccione', Cristiano Militello elogia la nostra regione (Video)

La troupe di ‘Striscia lo striscione’, nota rubrica di ‘Striscia la Notizia’, il tg satirico di Canale 5 era oggi pomeriggio allo stadio ‘Nino Ciccione’ di Imperia.

Il notissimo Cristiano Militello, che da anni conduce la rubrica ironizzando sul mondo del pallone, ha intervistato molti spettatori che stavano entrando allo stadio per seguire il match tra i nerazzurri locali ed il Pietra Ligure.

Tra un’intervista e l’altra c’è stato anche il tempo per due chiacchiere sulla qualità della nostra provincia e di Imperia nella fattispecie e Militello non è stato avaro di complimenti: “Innanzi tutto c’è un primo criterio che seguo, ovvero del meteo e d’inverno devo andare non piove. Imperia è notoriamente una delle città con il miglior clima d’Italia ed era uno dei pochissimi posti dove non ero mai stato. E poi in Liguria si sta bene. Se venite a respirare a Milano in questi giorni, vedrete che la Liguria si rivaluta alla grande”.

Militello ha concluso elogiando anche la generosità dei liguri: “Siamo freschi reduci da un pranzo che ci è stato offerto ed io sono la testimonianza vivente che la proverbiale parsimonia dei liguri, almeno nei miei confronti, è stata sfatata. Già quando andavo a Marassi mi offrivano di tutti e quindi sono sempre particolarmente contento di venire qui”.

Il servizio che viene realizzato oggi ad Imperia, ovviamente condito con gli striscioni e le scritte più bizzarre raccolte negli stadi italiani, andrà in onda all’interno di ‘Striscia’ lunedì 26 gennaio.