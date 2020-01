Questa sera, alle ore 19.30, a Villa Citera, ritorna in campo il grafiche Amedeo Sanremo in serie D maschile.

La squadra di Cesare Chiozzotte, seconda in classifica con una gara in meno, trova il Serrafrutta Alassio, squadra ostica con in campo un ex come Robert Torello. Obbligatoria una vittoria per mantenere il passo del Cus Genova.