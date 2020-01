Arti marziali. OK Club Imperia, bottino ricco di medaglie alla prima gara del nuovo anno

E' scattato domenica scorsa l’anno sportivo dell’associazione Imperiese OK Club che partecipa con 30 atleti alla prima gara dell’anno organizzata dal comitato regionale ligure FIJLKAM.

La competizione ospitata nel Palazzetto dello Sport di Manesseno a Genova è suddivisa in due parti, al mattino si svolge un Torneo Regionale per agonisti aperto alle classi under 13, esordienti A, ed under 15, esordienti B, mentre al pomeriggio il torneo “Giovani Samurai” vede in gara la classe dei fanciulli nati negli anni 2011 e 2012.

La squadra agonisti è composta da 17 ragazzi e ragazze tutti preparati, motivati e pronti ad iniziare la stagione nel migliore dei modi, sfruttando questa gara come allenamento extra in vista dei prossimi appuntamenti nazionali o come gara di preparazione per gli atleti alle loro prime competizioni.

A fine mattinata il bottino dell’OK Club è composto da 7 medaglie d’oro per Francesco Greco, Edoardo Ricciardone, Martina Giordano, Giacomo Petunia, Paolo Scevola, Giorgia Torresan, Francesca Lanzafame; tre medaglie d’argento per Marco Scarrone, Justin Calzamiglia, Lorenzo Donzellini; cinque bronzi che vanno a Alessandro D’Auria, Dimitar Mihaylov, Giada Vassallo, Giulio Brezza, Fabrizio Gilli e due quinte posizioni per Alessandro Garassino e Gabriele Guidi.

Il pomeriggio scende sul tatami di gara il gruppo fanciulli grintosi e pronti alla pari dei compagni più grandi non si risparmiano bissando il successo ottenuto il mattino.

Conquistano l’oro ed il gradino più alto del podio Tommaso De Andreis, Matteo Guglieri, Yasmin Haddan, Andrea Potenza, Giacomo Vassallo, Aron Lanzafame; medaglia d’argento per Samuele D'Angelo, Justin Celislami, Gabriele Spadacini, Riccardo Ris Vottero; bronzo per Daniel Di Mascio, Greta Buetto e Luca Boch.