Alice Bianchi, atleta della Fight Team Ponente (sezione di Badalucco), ha ottenuto il passaggio a cintura nera di 1° grado, ieri dalla federazione italiana Kick Boxing.

Alice, che pratica questo sport da quasi otto anni, è allenata dal padre Mario e lo affianca in palestra nell’insegnamento in previsione di iniziare il corso per allenatore ed acquisire ulteriori competenze e capacità in questa disciplina da combattimento.