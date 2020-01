Pallacanestro: bella vittoria interna del Bki Olimpia Under 18 contro il Vado, soddisfatto il coach Carbonetto

BKI Olimpia in.net-Pallacanestro Vado 68-57

Torna al successo L'Imperia Basket nel campionato Under 18 contro una incompleta, ma per nulla remissiva Pallacanestro Vado.

Imperiesi che partono forte, soprattutto in attacco nella prima metà di gara, con un primo quarto da 30 punti a referto. Al rientro dagli spogliatoi terzo quarto che corre in sostanziale equilibrio. Mentre la partita sembra apparentemente chiusa, l'attacco di casa si inceppa e gli ospiti con rapide ripartenze tornano a contatto. Fortunatamente, negli ultimi minuti, gli imperiesi ritrovano la via del canestro e riescono a portare a casa i 2 punti.

“Bene soprattutto in attacco nella prima parte di partita: difesa poco sufficiente sulle loro ripartenze in transizione e poca lucidità nella ultima parte di gara che stava per compromettere un risultato positivo” sintetizza coach Carbonetto.