Calcio, Eccellenza. Imperia-Pietra Ligure 1-0: il match negli scatti realizzati da Christian Flammia (FOTO)

ECCELLENZA - 19^GIORNATA -

IMPERIA-PIETRA LIGURE 1-0

L'Imperia fa suo il match interno contro il Pietra Ligure, grazie ad una rete realizzata dopo pochi minuti da Donaggio.

Con questo successo i neroazzurri di mister Lupo restano al secondo posto in classifica con l'Albenga, rimanendo in scia alla capolista Sestri Levante. Per la compagine di mister Pisano fa male, visto che i pietresi sono stati agganciati dal Molassana all'ultimo posto.

Riviviamo la sfida tra neroazzurri e savonesi nella galleria di scatti realizzata dal nostro Christian Flammia.