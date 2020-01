Calcio, Promozione. Continua la marcia in testa alla classifica del Taggia. Contro l'Arenzano avvia la rimonta Luca Fiuzzi: "Vittoria molto importante. Varazze e Sestrese? Non temiamo nessuno"

Il Taggia resta in testa alla classifica del campionato di Promozione, grazie alla vittoria in rimonta realizzata in casa contro l'Arenzano.

I giallorossi mantengono così il punto di vantaggio su Varazze e Sestrese, che non vogliono mollare la presa e vittoriose in trasferta sui campi di Celle Ligure e Legino.

Ad avviare la rimonta contro i genovesi è il difensore Luca Fiuzzi, giocatore che in questa stagione si sta levando varie soddisfazioni anche in zona gol e uno che il calcio lo ha masticato ad alti livelli come l'esperienza in Serie C al Monza in passato: "Contro l'Arenzano è arrivata una vittoria importante - sottolinea il difensore giallorosso - dovevamo ripartire dalla sconfitta di domenica e ci siamo riusciti. Per noi vale tanto".

Il difensore ci svela cosa ha detto mister Siciliano negli spogliatoi: "All'intervallo il mister ha detto di giocare con tranquillità e di dare tutto noi stessi".

Ma chi teme di più Fiuzzi tra Varazze e Sestrese? "Sono sincero, non temiamo nessuno. Abbiamo rispetto di Varazze e Sestrese, due squadre molto forti che stanno facendo bene. Ma molto dipende da noi che siamo molto imprevedibili".