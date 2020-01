SECONDA CATEGORIA A - 11a GIORNATA -

CERVO FC-VILLANOVESE 2-1

Il Cervo FC supera per 2-1 in casa la Villanovese e si conferma al terzo posto del campionato di Seconda Categoria targato Girone A in coabitazione con il San Filippo Neri.

Riviviamo tutte le emozioni della sfida tra gialloneri e savonesi negli highlights realizzati da Massimo Speedy Vaccarezza.

CERVO FC-VILLANOVESE 2-1: GLI HIGHLIGHTS