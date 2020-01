Calcio, Serie D. Sanremese, serve la svolta: il prossimo trittico decisivo per i matuziani

La Sanremese in questa stagione non aveva mai perso due partite consecutive, ma negli ultimi 180 minuti di gioco i biancoazzurri non hanno raccolto punti e non sono riusciti a segnare venendo puniti dagli avversari.

La sconfitta subìta a Sarzana contro la Fezzanese non è andata giù ai tifosi (vari i commenti di disappunto sui Social) e la squadra ha l'obbligo di ripartire subito con lo staff tecnico che deve capire cosa realmente non sta funzionando eiIl punto conquistato negli ultimi 270 minuti di gioco è la conferma.

Trittico decisivo. Le prossime tre partite saranno decusuve per capire quale ambizione potrà ambire questa Sanremese: attacco al primato del Prato sempre staccato di quattro punti o solo playoff?

Domenica al 'Comunale' arriva la Lavagnese, rinfrancata dalla vittoria sul Casale, ma avversario alla portata di Gagliardini e compagni. Quindi la trasferta contro il Vado prima del big-match interno con la Lucchese. L'unica cosa certa è che la Sanremese non può più sbagliare.