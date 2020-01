Motori. Tragedia alla Dakar, è mancato il pilota portoghese Paulo Goncalves. Nello Stage 7 Maurizio Gerini chiude 37°

Tragedia alla Dakar 2020. Nella mattinata di domenica, a seguito di una caduta, è mancato il pilota portoghese Paulo Goncalves.

I soccoritori, arrivati nel luogo dell'incidente, hanno trovato il lusitano privo di sensi e inutile è stata la corsa all'ospedale dove per il pilota non c'è stato nulla da fare.

Tornando alla gara l'imperiese Maurizio Gerini chiude al 37° posto una gara complicata e segnata da questa tragedia. Il pilota di Chiusanico è al momento alla posizione numero 21 nella classifica generale.

Lo Stage 8, in programma per oggi, è stato rinviato per lutto.