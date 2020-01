Pallamano Ventimiglia, vittoria importante nel Campionato Francese PACA

Scesi in campo determinati e concentrati, i frontalieri chiudevano già il primo tempo in vantaggio di 8 reti(20-12). Nella ripresa, i tecnici, usavano tutti i componenti della rosa e tenevano sempre stretto in mano l'esito della gara. Il risultato finale di 39-31, sanciva la superiorità della Pallamano Ventimiglia, che si conferma "Leader" del campionato.

" Una vittoria importante per noi, dovevamo dare continuità al risultato della scorsa giornata ed avevamo paura che le vacanze natalizie, avessero indebolito i muscoli dei nostri ragazzi. Così non è stato e questo ci conforta.

Adesso ci aspettano una serie di 4 partite decisive di cui tre in trasferta; dal 18 gennaio al 15 febbraio, i risultati che riusciremo ad ottenere, decideranno l'esito della stagione. Noi speriamo di recuperare tutto il nostro effettivo, ma tutta la rosa dei giocatori, sembra motivata a dare il massimo per raggiungere l'obbiettivo finale.

Nella prossima settimana proveremo a giocare due partite amichevoli, con lo scopo di affinare l'amalgama tra tutti i reparti e le componenti del gioco. Il proseguo della stagione si annuncia esaltante e noi cercheremo con tutte le nostre forze di esserne all'altezza".

Settore giovanile. Bella vittoria degli Under 11 che ottengono nel Campionato di Eccellenza di categoria la sua prima vittoria. I leoncini di Giordanella, battono in trasferta i coetanei del Carros per 20-6. Alti e bassi per gli Under 15 che perdono i loro primi incontri della stagione; sabato sono stati superati a Grasse nella prima giornata del Campionato eccellenza per 24-22, dopo aver disputato una buona partita e fatto fronte ad assenze importanti.

Domenica nel secondo concentramento regionale, hanno vinto due incontri su tre, battendo l'ABC Bordighera e il San Camillo Imperia e perdendo di strettissima misura contro il La Spezia(19-18), che si è dimostrata un'ottima squadra.