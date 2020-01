Tennis. Mager pronto all'esordio nelle qualificazioni dell'Australian Open. Il suo allenatore Matteo Civarolo crede nel suo allievo: "Sono fiducioso, Gianluca ha fatto un'ottima preparazione

Tra poche ore, quando in Italia sarà mezzanotte, il sanremese Gianluca Mager scenderà in campo per la prima sfida di qualificazione ai prossimi Australian Open.

Primo avversario sarà l'australiano Ebden che negli ultimi due anni ha avuto una discesa importante finendo fino oltre i 200 al mondo. A poche ore dalla sfida abbiamo intervistato l'allenatore di Mager, Matteo Civarolo del Tennis Sanremo, che crede nel suo allievo:

"Gianluca ha fatto un'ottima preparazione, sia fisicamente che tennisticamente. Ha tutte le carte in regola per superare le qualificazioni - sottolinea Civarolo - anche se Ebden è un ottimo giocatore soprattutto quando gioca in casa e non a caso è stato 50 al mondo qualche anno fa.

Sarà un bel test per Gianluca che ha dimostrato di poter giocare alla pari di giocatori veramente forti, quindi sono fiducioso".