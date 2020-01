Tennis. Qualificazioni Australian Open: Gianluca Mager debutta contro l'ostico Ebden

Il sanremese Gianluca Mager è pronto per il debutto nelle qualificazioni all'Australian Open, il primo Grande Slam della stagione.

Nella notte la racchetta allenata da Matteo Civarolo del Tennis Sanremo, debutta sul cemento australiano contro il padrone di casa Matthew Ebden sceso pino alla 236a piazza nella classifica ATP.

Una partita insidiosa quella per Mager, testa di serie numero 13 del tabellone delle qualificazioni, che avrà di fronte un avversario ostico e che affronterà per la prima volta in carriera: l'obiettivo sarà quello di andare avanti per guadagnarsi un posto tra i 16 disponibili per il tabellone principale.