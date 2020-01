Volley, Serie C femminile. Grafiche Amadeo, vittoria nel derby cittadino contro la NLP Sanremo

Dopo diversi anni è tornato il derby stra cittadino per la Serie C di volley femminile.

Si sono trovate opposte la NLP Sanremo allenata da Michela Valenzise contro il Riviera Volley Grafiche Amadeo, allenata dalla coppia Guadagnoli - Maragliano.

Un derby della massima serie regionale di volley che non si vedeva da anni, giocato in casa della nuova lega ovvero al mercato dei fiori.davanti ad un pubblico delle grandi occasioni

Il Grafiche Amadeo ha imposto decisamente il proprio gioco e nonostante una partita giocata punto a punto nelle fasi finali il Grafiche Amadeo ha saputo mettere in gioco l'esperienza di anni in serie c rispetto alle avversarie neo promosse ed imporsi con un gioco sempre variato tra attacchi centrali e sulle bande, eseguito dalla palleggiatrice Anna Bozzano .

Ottima prova per i cambi, anche per il tipo di partite, per Miriam Amadio, classe 2005, e Arianna Gatti, classe 2005. Ma è stata una vittoria del gruppo.