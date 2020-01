Calcio. Dianese&Golfo, bilancio positivo per le giovanili giallorossoblu: spicca la vittoria della Juniores (VIDEO)

Analizziamo i risultati delle varie squadre giovanili della Dianese&Golfo, impegnate nello scorso fine settimana.

Bilancio positivo per le compagini giallorossoblu con un bottino di tre le vittorie, un pareggio ed una sconfitta. Torna alla vittoria la Juniores di Davide Torregrossa, che supera in casa per 4-0 con il Quiliano&Valleggia. Cadono in casa gli Allievi 2003 di Francesco Bogliolo per 0-1 con il Taggia.

Pareggiano 1-1 i 2004 di Umberto Decesari a Ceriale, dopo una partita molto ostica e conservano il primato in classifica. Vincono le due squadre giovanissimi in casa :i 2005 di Claudio Cirillo vincono 7-3 con il Camporosso e i 2006 di Elisa Grosso che battono 7-0 il Finale e rimangono nelle zone alte della classifica.

JUNIORES 2 LIVELLO 14 Giornata

Dianese &Golfo - Quiliano & Valleggia 4-0

Dianese&Golfo: 1 Bregasi (70' Dell'Oriente), 2 Cardone, 3 Sanango (73' Not), 4 Morini, 5 Abbatemarco, 6 Minasso, 7 Neyra Gomez, 8 Talladira (75' Ferrara), 9 Macaluso (80' Berisha), 10 Pala, 11 Gashi (74' Saggiomo). A Disp.: 14 Ognibene. All.: Torregrossa

Marcatori Dianese&Golfo: 2 Gashi - Pala - Talladira

Vittoria della Dianese&Golfo e grande reazione dopo le due ultime sconfitte consecutive. Due goal per tempo, inizia al 25' Gashi con un forte tiro dentro l'area e poco dopo raddoppia Pala con un preciso diagonale. Nella ripresa al 60' tris di Talladira con una conclusione da fuori area dopo una fulminea ripartenza e poker ancora di Gashi al 68' in mischia. Nel finale una traversa di Saggiomo.

Classifica: Ventimiglia 35, Veloce 34, Taggia 30, Dianese&Golfo 23, Legino 23, Olimpia Carcarese 22, Imperia B 22, Atletico Argentina 20, Quiliano & Valleggia 18, San Filippo Neri 16, Don Bosco Valle 15, Villanovese 14, Celle Ligure 13, Speranza 11, Area Calcio Andora 10, Cengio 10.

ALLIEVI UNDER 17 PROV. 7 Giornata

Dianese&Golfo - Taggia 0-1

Dianese&Golfo: 1 Bregasi, 2 Mucilli, 3 Francardo, 4 Bianchi, 5 Scarola, 6 Bertoli, 7 Sparaventi, 8 Nastasi, 9 Pirero, 10 Landra, 11 Gorlero. A disp.:12 Massa, 13 Benza, 14 Sollazzo, 15 Bozzano, 16 Torregrossa. All.: Bogliolo

Classifica: Ventimiglia 16, Albenga 15, Imperia 14, Taggia 12, Dianese&Golfo 10, Ospedaletti 4, Villanovese 4, Area Calcio Andora 3

ALLIEVI FASCIA B UNDER 16 7 Giornata

Ceriale - Dianese&Golfo 1-1

Dianese&Golfo: 1 Miftaraj, 2 Guglielmone, 3 Pagano, 4 Favale, 5 Messaoud, 6 Ceresi, 7 Faccio, 8 Sodano, 9 Jebbar, 10 De Michelis, 11 Razzoli. A disp.:12 Gandolfo, 13 Ballarini, 14 Bottino, 15 Pastorino, 16 Hasanaj, 17 Longo, 18 D'Angella, 19 Di Massa All.: Decesari

Marcatori Dianese&Golfo: Favale Rig.

Classifica: Dianese&Golfo 14, Riviera del Beigua 13, Pietra Ligure 13, Cairese 12, Priamar 8, Ventimiglia 7, Ceriale 6, Atletico Argentina 1.

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV. 7 Giornata

Dianese &Golfo - Camporosso 7-3

Dianese&Golfo: 1 Gallicchio, 2 Martini, 3 Formica, 4 Berisha, 5 Messaoud, 6 Marino, 7 Pjeci, 8 Ramadani, 9 Degl'innocenti, 10 Miftaraj, 11 Fatnassi. A disp.: 13 Pardini, 14 Napoli, 15 Elezi. All.: Cirillo

Marcatori Dianese&Golfo: Miftaraj 3, Degl'innocenti 2, Pjeci ed Autogol

Classifica: Ventimiglia 21, Pietra Ligure 18, Imperia 18, Ceriale 13, Borghetto 9, Area Calcio Andora 9, Camporosso 9, Dianese&Golfo 6, San Filippo Neri 6, Ospedaletti 5, Taggia 1, Baia Alassio 0.

GIOVANISSIMI FASCIA B UNDER 14 7 Giornata

Dianese &Golfo - Finale 7-0

Dianese&Golfo: 1 Brivio, 2 Fazio, 3 Bandiera, 4 Ducoli, 5 Bruni, 6 Pagano D., 7 Cannizzaro, 8 Koyuncu, 9 Miftaraj, 10 Pastorino, 11 Cosentino. A disp.: 13 Pagano L., 14 Zeka, 15 Tabbo', 16 Kajana, 17 Tassone, 18 Grosso. All.: Grosso

Marcatori Dianese&Golfo: Cannizzaro 3, Pastorino 2, Cosentino S. e Miftaraj.

Classifica: Olimpic 21, Don Bosco Valle 18, Imperia 18, Dianese&Golfo 16, Speranza 13, Imperia B 9, Albenga 7, Priamar 7, Atletico Argentina 5, Finale 4, Atletico Argentina B 4, Accademy Albissola 0.

Gli highlights dei match sono realizzati da Massimo Speedy Vaccarezza.