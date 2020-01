Calcio, Eccellenza Imperia, la strada è quella giusta. E Donaggio non sbaglia un colpo

L'Imperia ha ricominciato a correre dove essere inciampata ad inizio anno nel recupero con il Campomorone Sant'Olcese.

I neroazzurri contro il Pietra Ligure non hanno realizzato una grande partita, ma sono stati cinici nel segnare subito e conservare il vantaggio per tutto il match. Il tecnico Lupo può vantare di un organico di qualità anche se la capolista Sestri Levante sembra non volersi fermare, anche se è da capire quanto può influire per i corsari la fase nazionale della Coppa Italia. E l'Albenga risponde colpo su colpo restando al secondo posto insieme a Martelli e compagni.

Bomber top. L'arma in più per i neroazzurri è sicuramente la grande vena realizzativa di Luca Donaggio. L'attaccante arrivato a dicembre dal Vado ha avuto un grande impatto con la piazza e domenica ha regalato i tre punti con la rete decisiva.

Calendario. Nei prossimi 180 minuti di gioco l'Imperia dovrà superare l'esame Finale (nella prossima giornata) prima di arrivare allo scontro diretto interno contro l'Albenga.