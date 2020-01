La Sanremese a caccia della giusta compattezza per uscire da una situazione non semplice

In casa Sanremese sono ore non semplici, dopo le sconfitte subìte negli ultimi 180 minuti di gioco contro Caronnese e Fezzanese.

Secondo le ultime indiscrezioni la posizione del tecnico Nicola Ascoli è tranquilla, con la società matuziana che gode della piena fiducia del suo operato.

L'unica cosa certa è quella che in casa biancoazzurra si cerca compattezza interna per far fronte comune e uscire dalla crisi. Domenica è match chiave al 'Comunale' contro la Lavagnese.