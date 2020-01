Pallamano: doppia vittoria sabato scorso per le due formazioni femminili della Riviera Handball

Doppia sfida contro l’Handball des Collines, sabato scorso per le due squadre femminili della Riviera Handball.

Prima le under 15 che, al Palasport di Imperia nel primo pomeriggio, sconfiggono le pari età francesi per 27-14 (primo tempo 12-6). Dopo i primi minuti di studio la differenza tecnica tra le due squadre fa sì che le imperiesi prendano subito il largo incrementandolo fino al fischio finale. “E’ stato il modo giusto per iniziare la seconda fase - commenta il tecnico Franco Spinelli – ed è stata anche la partita giusta per il rientro, dopo un lungo infortunio, per la centrale Asia Stuppia che ha avuto così modo di provare la sua tenuta fisica in vista dei prossimi impegni a iniziare da domenica prossima al PalaSanCamillo contro la San Camillo”.

Trasferta serale a Chateauneuf de Grasse, invece, per le Senior che a causa di infortuni e defezioni sono costrette ad affrontarla a ranghi ridotti ma forti del fatto di essere già qualificate per il girone excellence nella seconda fase. Il blocco storico delle imperiesi composto dalla capitana Alessia Amoretti, Chiara Giordano, Giulia Repetto, Erika Orsi ben coadiuvato dalle giovanissime Sara Atzori, Samira Wiedemann e dal portiere Silvia Monaco lasciano alle avversarie il pallino del gioco controllando l’incontro fino a 5 minuti dalla fine quando, dimostrando molto cinismo, accelerano il ritmo e si portano in vantaggio di due reti a poco più di un minuto dalla fine. A nulla vale l’ultimo sforzo delle avversarie e l’incontro finisce 33-32 per la compagine imperiese. Domenica prossima ultimo impegno contro il fanalino di coda del Valis Aurea prima della pausa che porterà all’inizio della seconda fase.