Tennis. Gianluca Mager dall'Australia: "Non era facile contro Ebden, vittoria dedicata a tutte le persone che lavorano con me"

Gianluca Mager in azione sul cemento di Melbourne

Una grande vittoria per iniziare in maniera positiva il cammino in Australia.

La racchetta sanremese Gianluca Mager nella notte ha superato il primo turno di qualificazione per il tabellone principale degli Australian Open, superando in due set il padrone di casa Ebden.

Noi di Rivierasport.it lo abbiamo intercettato e la racchetta allenata da Matteo Civarolo del Tennis Sanremo ha espresso la sua soddisfazione al nostro quotidiano online, direttamente dall'Australia:

"Sono felice della partita che ho giocato - ha sottolineato Mager - perché non era facile contro un giocatore di casa che è stato molto forte. Questa vittoria la dedico alle persone che lavorano con me".

Pensiero di Mager subito al Purcell, prossimo avversario: "Sarà una partita molto difficile, contro un altro giocatore di casa. Ma cercherò di dare il massimo".