Le Azzurre dello Sci si allenano ad Artesina

Due giornate sulle piste di Artesina per preparare la doppia tappa di Coppa del Mondo in programma nel week end al Sestriere. Le Azzurre della Nazionale di Sci arrivano domani nella stazione del Mondolé per due giornate di allenamenti intensi.

Agli ordini dei tecnici Gianluca Rulfi, Paolo De Florian (che gioca in casa), Daniele Simoncelli e Marcello Tavola scenderanno in pista Sofia Goggia, Federica Brignone, Marta Bassino, Laura Pirovano e Carolina Pichler.

La presenza della Nazionale femminile per due giornate di allenamento è per Artesina Mondolèski un importante riconoscimento, sia per la qualità delle piste che per il lavoro portato avanti da tutta la struttura della stazione sciistica, ad ogni livello.

“E’ un onore e un piacere poter avere qui grandi campionesse che portano in alto il nome dell’Italia nello sci mondiale”, commenta Paolo Palmieri, responsabile di Artesina Mondoléski.

Le azzurre sono in un ottimo momento di forma. Federica Brignone è reduce dalla vittoria nella combinata austriaca di Altenmarkt dove Sofia Goggia ha strappato il quarto posto in discesa libera. Archiviato il fine-settimana nel Salisburghese, Sofia Goggia e compagne cercheranno di conquistare un successo in gigante al Sestriere e la rifinitura sarà fatta proprio sulla neve di Artesina.