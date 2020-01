Calcio, Eccellenza. Imperia e Ospedaletti, le prossime tappe si chiamano Finale e Rapallo/Rivarolese

Sarà una domenica importante per Imperia e Ospedaletti nel campionato di Eccellenza.

Vietato sbagliare. Nella tana del Finale dell'ex allenatore Buttu l'Imperia va a caccia della continuità dopo la vittoria sul Pietra Ligure.

La squadra di mister Lupo non può sbagliare per non perdere terreno dalla capolista Sestri Levante (impegnata sul non facile campo della Genova Calcio) e arrivare allo scontro diretto della settimana dopo con l'Albenga (ingauini contro il Molassana in casa) almeno a pari punti. Ma di fronte ad un Finale pronto alla prestazione importante non sarà semplice per Donaggio e compagni contro un avversario reduce da quattro punti tra recupero e prima giornata di ritorno in trasferta.

Imperia: la nostra video intervista a mister Lupo dopo l'1-0 al Pietra Ligure

Domenica 19 gennaio: Finale-Imperia

Corsa salvezza. Impegno complicato per l'Ospedaletti di mister Caverzan che si trova di fronte il Rapallo/Rivarolese, già sconfitto all'andata.

Gli orange, un punto realizzato negli ultimi quattro incontri, vogliono cambiare rotta e ottenere la prima vittoria nel nuovo anno. Il pareggio di Cairo ha dato morale alla rosa con il tecnico che proverà a recuperare i tanti indisponibili in vista della corsa alla salvezza diretta.

Ospedaletti: la fiducia di Caverzan ai nostri microfoni dopo l'1-1 con la Cairese

Domenica 19 gennaio: Ospedaletti-Rapallo/Rivarolese