Il Taggia ha un'occasione importante in serata (calcio d'inizio ore 20), quando al 'Marzocchini' sfiderà nel recupero di campionato il Serra Riccò, valido per la 12a giornata e ricco di polemiche.

I giallorossi con una vittoria si lancerebbero con quattro punti di vantaggio sulle inseguitrici Varazze e Sestrese.

Un partita non semplice per i ragazzi di mister Siciliano, contro un avversario ostico, ma in arrivo a questo appuntamento reduci dalla vittoria sull'Arenzano