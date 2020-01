Calcio, Promozione. Taggia, Celotto e Cutellè firmano la rimonta sul Serra Riccò: è fuga in testa

PROMOZIONE - RECUPERO 12a GIORNATA -

TAGGIA-SERRA RICCO' 2-1

Reti: 16'Draghici (S) 31'Celotto (T) 80'Cutellè (T)

Taggia (3-4-1-2): Pronesti; Conrieri, Ravoncoli, Cadenazzi; V. Gallo, Cortese, Tarantola, Travella; Miceli; Gambacorta, Celotto. A disposizione (Munafo, Cavicchia, El Kamli, Minghinelli, Gerbasi, Rastello, Cutellè, Salmaso, Cuneo). Allenatore: Siciliano

Serra Riccò (4-3-3): Belloro; Guidetti, Burdo, Matarozzo, Perdelli; Re, Bricchi, Boccardo; Rizzo, Lobascio, Draghici. A disposizione (Cacciabue, Zanovello, Ennaouy, Garrè, Ottolini). Allenatore: Arecco

Arbitro: Rizzello di Savona (Manni di Savona e Delfino di Albenga)

2°TEMPO

93' E' finita: Taggia supera Serra Riccò 2-1 e cola a quattro punti su Varazze e Sestrese

80' GOOOOOOOL! Cutellè porta in vantaggio il Taggia

78' Taggia ad un passo dal vantaggio con Miceli

75' Il Taggia prova ad attaccare e non fortunato nella mira

60' Ci prova il Taggia ma il Serra Riccò si difende

53' Clamorosa palla gol per il Serra Riccò non sfruttata dai genovesi, ma Lobascio non inquadra la porta da azione d'angolo

50' Serra Riccò vicino al vantaggio su punizione, ma Pronesti risponde alla grande

46' Al via il secondo tempo

1°TEMPO

45' Alla fine del primo tempo è 1-1 fra Taggia e Serra Riccò

31' GOOOOOOOL! Celotto trova il varco giusto e regala il pareggio al Taggia

27' Ci prova il Taggia senza fortuna

16' GOOOOOOOOL! Serra Riccò in vantaggio con Draghici

10' Le squadre si stanno studiando, partita molto tattica nei primi minuti di gioco

1' Inizia la partita fra Taggia e Serra Riccò

Benvenuti allo stadio 'Marzocchini', dove è tutto pronto per il recupero del campionato di Promozione fra Taggia e Serra Riccò.