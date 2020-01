Calcio, Serie D. Sanremese, a caccia della giusta reazione. Domenica contro la Lavagnese serve sfatare il tabù 'Comunale'

La Sanremese è tornata nella giornata di martedì al lavoro per preparare al meglio la prossima sfida interna contro la Lavagnese, in programma domenica pomeriggio.

Tabù Comunale. Dopo due sconfitte i biancoazzurri lavoreranno questa settimana per cercare di uscire da un tunnel che al momento non ha causato grandi capovolgimenti nella stagione, visto che davanti non corrono e i matuziani sono sempre a soli quattro punti dalla capolista Prato. I bonus sono però finiti e domenica pomeriggio contro la Lavagnese la squadra non dovrà sbagliare.

I tifosi, dopo la sconfitta a Sarzana con la Fezzanese, hanno cominciato ad alzare la voce su vari canali Social e la Sanremese è obbligata alla reazione. C'è anche da sfatare il tabù 'Comunale: i matuziani non vincono davanti al pubblico amico dal 10 novembre scorso (4-2 al Ligorna). Ma soprattutto cambiare rotta dopo gli ultimi 270 minuti di gioco dove è arrivato solo un punto.

Trittico decisivo. Come dichiarato da Valentino Papa, coordinatore dell'Area Tecnica matuziana, nulla è perduto con la testa della classifica ancora vicina. Serve reagire con il tecnico Ascoli al lavoro per dare una svolta alla squadra. Contro i genovesi non sarà disponibile il giovane mediano Likaxhiu, espulso in terra spezzina, così come i lungodegenti Pici e Lo Bosco. Possibile chance per il giovane Maroni, arrivato nel mercato invernale.