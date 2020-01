Pallamano: bella ed emozionante vittoria per l’Under 13 maschile dell’Abc Bordighera nel campionato fancese

Note positive per le due formazioni dell’Abc Bordighera, scese in campo nello scorso fine settimana: la Under 13 maschile nel campionato dipartimentale francese e l’Under 15 maschile nel campionato regionale ligure.

Bella e meritata vittoria, quella maturata negli ultimi secondi della gara da parte dell’Under 13 maschile, sabato alla palestra Conrieri contro la formazione del Btp Nice con il punteggio di 12-11. Gara della 7a giornata della prima fase del campionato dipartimentale francese girone D.

Partita emozionante e ben giocata dai giovanissimi atleti bordigotti che, sotto la guida dell’ex-azzurra Maria Grazia Germano, hanno saputo contrastare i nizzardi e mantenere sempre alta la concentrazione riuscendo così a vincere meritatamente. Sabato prossimo trasferta insidiosa ad Imperia contro la San Camillo, gara sempre valida per il campionato francese.

Domenica, al PalaBiancheri di via Diaz, si è invece svolto il secondo concentramento del campionato regionale Under 15 maschile, che ha visto le squadre dell’Abc Bordighera, della San Camillo Imperia, della Ginnastica Spezia e della Pallamano Ventimiglia affrontarsi per tutta la giornata dando vita ad una intenza giornata di sport.

I giovanissimi dell’Abc, con una formazione Under 15 composta per la quasi totalità di ragazzi sotto i 13 anni, e con la guida del veterano della pallamano ligure Gigi Giribaldi, non sono riusciti a cogliere un risultato utile ma hanno mostrato, rispetto al primo concentramento disputato a dicembre, un notevole miglioramento sia nel gioco che nella determinazione delle proprie potenzialità.

Il campionato vede le formazioni della Pallamano Ventimiglia e della Ginnastica Spezia contendersi la vittoria finale del campionato. Sotto i risultati della compagine biancorossa:

San Camillo Imperia-Abc Bordighera 23-20

Pall. Ventimiglia-Abc Bordighera 32-13

Abc Bordighera-Spezia 10-24