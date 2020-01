Tennis. Forza Gianluca! Nella notte Mager si gioca l'accesso alla finale delle qualificazioni per il tabellone principale dell'Australian Open

Il tennista Gianluca Mager in azione

Il tennista sanremese Gianluca Mager e tutta la nostra provincia sogna una notte magica.

A mezzanotte ora italiana la racchetta matuziana, allenata da Matteo Civarolo del Tennis Sanremo, sfiderà Max Purcell per giocarsi l'accesso alla finale delle qualificazioni per il tabellone principale dell'Australian Open.

Impresa non impossibile quella per Mager, che dopo aver battuto Ebden dovrà vedersela contro il secondo australiano consecutivo che nel turno precedente ha superato in tre set l'argentino Collarini.

Mager al nostro quotidiano online commenta così la vittoria su Ebden