Atletica: ottimi risultati per gli atleti della As Foce nel weekend a Vessalico ed in Val d'Aosta (Foto)

Le due atlete della ‘Foce Sanremo’, Alessia Laura a Vessalico e Nicole Crescente ad Aosta, hanno aperto con due risultati eccellenti la stagione atletica 2020.

Alessia ha vinto la campestre della Valle Arroscia, imponendosi nella categoria delle cadette e dimostrando che il suo futuro potrebbe essere proprio nella corsa di mezzofondo. Con lei alcune giovanissime speranze: Chiara Fiorili ed Iris Fortugno (cat. Ragazz), Isabella Genova (Esordienti) ed i fratelli Andrea e Simone Garibbo, passati dalla marcia su strada alla pista. Assente, per motivi di salute, una sicura protagonista Giulia De Cristofaro.

Ad Aosta, al coperto, Nicole Crescente è giunta alla finale dei m. 60 Cadette, arrivando quinta col tempo di 8"26, dopo essere stata seconda in una delle 8 batterie della manifestazione. Probabilmente sarà in pista anche a Bra, sempre indoor, in due appuntamenti del mese di febbraio, dove cercherà di avvicinare gli 8" netti,risultato che alcune velociste della Foce hanno ottenuto in passato.