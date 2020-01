Limone in festa per il rientro di Edoardo Saracco, bronzo nello sci alpino alle Olimpiadi invernali giovanili

Una grande festa ha accolto ieri Edoardo Saracco, al suo rientro dai Giochi invernali giovanili di Losanna, la competizione internazionale che ogni quattro anni vede sfidarsi sulla neve atleti di età compresa tra i 15 e i 18 anni provenienti da oltre 70 nazioni.

Il sedicenne limonese, portacolori dell’Equipe Limone, lo scorso martedì 14 gennaio ha chiuso lo slalom al terzo posto nella penultima giornata di gare dello sci alpino, conquistando la medaglia di bronzo. Una moltitudine di persone ha atteso l’arrivo dell’atleta nelle sale del Liceo Statale delle Scienze Umane a indirizzo sportivo, da lui frequentato, dove campeggia uno striscione con su scritto: “Grazie Dado per aver portato Limone sul tetto del mondo”.

“A nome di tutta la cittadinanza mi complimento con Edoardo per il prestigioso traguardo raggiunto - ha commentato il sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi -. Siamo davvero orgogliosi di questo importante risultato sportivo conquistato dal giovane limonese, che con la sua impresa ha promosso il nome di Limone in giro per il mondo, diventando ambasciatore turistico del nostro Comune”.

“Edoardo è anche studente della sezione limonese del Liceo ad indirizzo sportivo De Amicis – continua Riberi -, una scuola che dimostra ancora una volta di saper sostenere i ragazzi nello studio e nello sport, come già dimostrato dall'ex allieva Marta Bassino, attualmente impegnata nelle gare di Coppa del Mondo di sci alpino”.